***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2024 15:51
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı - Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2029
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.03.2024
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2024 tarihli kararı ile Şirketimizin 225.000.000TL kayıtlı sermaye tavanını Sermaye Piyasası Kanun ve hükümlerine uygun olarak 1.000.000.000 TL çıkartılmasına karar verilmişti ve bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru sonucu olarak onay almıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259760
BIST