***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSağlık Bakanlığı tarafından onaylı kendi markamız olan 'Merwax Cleanex'' isimli biyosidal ürünümüz için gerekli tesis ve kurulum çalışmaları tamamlanmış olup 12.10.2021 tarihinden itibaren yüzey dezenfektanı üretimi ve satışına başlanmıştır.Kamuoyuna Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970039BIST