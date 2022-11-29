***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2022 23:11
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından 60.000.000 TL ödenmiş sermayeli Cosmer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınarak halka açık hale gelmesi ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini teminen Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşüne sunulması için gerekli başvuruda bulunulduğu hususu 31 Mayıs 2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamamız ile duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansman Dairesinin bağlı ortaklığımızı muhatap 29.11.2022 tarihli yazısı ile anılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmış olduğu hususu Şirketimize iletilmiştir.
Bu doğrultuda Cosmer Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı işlemine başlanıp başlanmayacağı, 30.06.2023 tarihli mali tabloları çıktıktan sonra değerlendirilecek olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082994
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6691
En Düşük
18,5958
18:0519,3169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0702
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,3485
En Düşük
19,2280
18:051.050,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.050,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.051,60
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6388
|% 0,00
|
|Euro
|19,2797
|19,3169
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,2801
|22,3918
|% 0,37
|
|Frank
|19,4936
|19,6110
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9459
|4,9707
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|2,24
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.013
|7.082
|15,00
|
|Yarım
|3.401
|3.463
|8,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.731
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
-
17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
-
17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem