***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bütçe Rapolama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mukaddes Gölçük Konar 12.03.2023 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmıştır. Sayın Mukaddes Gölçük Konar'a Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123655BIST