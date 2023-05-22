***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 09:48
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan kimya olarak 01.09.2021 tarihinde onaylanmış fon kullanım yeri raporunda belirtilen ve 20.09.2021 tarihindeki KAP bildirimi ile izinleri, mimari çizim ve planlama süreçleri tamamlanmış olduğu bildirilen Gebze Depo Yatırımımızın
sahada harfiyat işlemleri devam ederken temel atma ve istinat duvarı inşa faaliyetlerine başlanmıştır.
Tesis tamamlandığında şirketimize ve hissedarlarımıza değer katacak bir yatırım olarak ülkemizin hizmetine sunulacaktır.
İnşaat sürecine ilişkin sonraki gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152566
BIST
13:124.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -11,94
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1219,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1221,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1118
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:121.262,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.262,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRLSM
|8,51
|58.887.363
|% 9,24
|
|SAMAT
|28,94
|180.801.545
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,42
|28.111.767
|% -6,30
|
|GSRAY
|8,34
|158.418.299
|% -5,23
|
|THYAO
|135,20
|1.884.603.723
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,30
|954.934.810
|% 3,07
|
|SASA
|104,50
|945.880.087
|% 5,40
|
|EUPWR
|84,00
|927.186.248
|% 7,14
|
|KCHOL
|76,75
|886.110.516
|% -1,60
|
|EKGYO
|6,32
|731.045.303
|% 4,12
|
|ISCTR
|10,56
|859.757.046
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,00
|639.869.898
|% -1,10
|
|AKBNK
|14,78
|715.606.768
|% -1,34
|
|KOZAL
|18,91
|873.691.723
|% 3,90
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8218
|19,8261
|% 0,07
|
|Euro
|21,4832
|21,5269
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,5944
|24,7177
|% 0,04
|
|Frank
|22,0560
|22,1888
|% 0,53
|
|Riyal
|5,2698
|5,2963
|% 0,05
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,47
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.514
|4.662
|55,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.310
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-0,04
|