***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercan kimya olarak 01.09.2021 tarihinde onaylanmış fon kullanım yeri raporunda belirtilen ve 20.09.2021 tarihindeki KAP bildirimi ile izinleri, mimari çizim ve planlama süreçleri tamamlanmış olduğu bildirilen Gebze Depo Yatırımımızınsahada harfiyat işlemleri devam ederken temel atma ve istinat duvarı inşa faaliyetlerine başlanmıştır.Tesis tamamlandığında şirketimize ve hissedarlarımıza değer katacak bir yatırım olarak ülkemizin hizmetine sunulacaktır.İnşaat sürecine ilişkin sonraki gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152566BIST