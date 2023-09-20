***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercan Kimya San.Tic.A.Ş. olarak 22.05.2023 tarihindeki yapmış olduğumuz duyuruda belirttiğimiz Hammadde Üretim Tesisi Projesi Temel Atma ve İstinat Duvarı İnşa Faaliyetlerinin Başlatılması duyurumuza istinaden,Şirketimize ait ‘Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, Köy Yeri Mevki, 146 Ada, 1 nolu parsel' mevkiindeki Mercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapımına başlanan Hammadde Üretim Tesisi projesi için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 27.02.2026 bitiş süreli olan 120.470.000 TL tutarında Yatırım Teşvik belgesi alınmış olup KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği gibi desteklerden yararlanılacaktır.Pay sahiplerinin ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196502BIST