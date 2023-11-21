***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mercan Kimya San.Tic.A.Ş. 21.11.2023 tarihi itibari ile Ankara'da faaliyet gösteren Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("Fevup Brands") firmasının %30 oranında hissesini almak amacı ile görüşmelere başlamıştır.Fevup Brands, e-ticarete ve e-ihracata uygun yerli ve yabancı markaların fikri mülkiyet unsurları başta olmak üzere asli unsurlarını devralıp bünyesine katarak veya bu markalarla yapılan ticari partnerlik anlaşmalarıyla bu markaların münhasır çevrimiçi dağıtıcısı olarak tüm yerel ve global pazaryerlerinde bu markaların satışını üstlenen, global e-ticaret odaklı bir yatırım şirketidir.Bünyesindeki Proje Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Markalaşma, Veri Bilimi & Yapay Zekâ, Tedarik Yönetimi ve Lojistik birimleri sayesinde son kullanıcıya kadar tüm e-ticaret süreçlerini veri ve istatistik biliminin bulguları ışığında kendi bünyesinde yürütmektedir. Markaların satış ve pazarlama, reklam yönetimi, uyum ve benzeri metriklerininin optimizasyonunu gerçekleştiren Fevup Brands, bu kapsamdaki faaliyetlerini gerçekleştirirken yurtdışında iştirakler kurmak, pazaryeri ve ödeme hesapları açmak veya en yeni akıllı teknolojileri edinmek gibi yatırımları hayata geçirir.Görüşme sürecine ilişkin olarak gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219227BIST