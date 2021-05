***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi HACIEYÜPLÜ MAH. 3125 SOK. NO:23 MERKEZEFENDİ/DENİZLİÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler HACIEYÜPLÜ MAH. 3125 SOK. NO:23 MERKEZEFENDİ/DENİZLİİnternet Adresi www.mercankimya.com.trElektronik Posta AdresiE-postamercan@mercankimya.com.tryatirimciiliskileri@mercankimya.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksHACIEYÜPLÜ MAH. 3125 SOK. NO:23 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ +90 258 371 65 71 +90 258 371 26 25Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoErsagun Çabuk CFO 29.03.2021 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208272-601532-701560Mukaddes Gölçük Konar Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 03.04.2017 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Türev Araçlar Lisansı 909125 - 309040Duygu Baltıközen Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 23.11.2011 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu parafin, vazelin, emülsiyon ve likit parafin üretmek, almak ve satmaktır.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 12000000B 51456982Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÜLTEKİN OKAY SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı 28.37 A + B Bağımsız Üye DeğilBERKİN SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 21.27 A + B Bağımsız Üye DeğilSİNAN SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi 21.27 A + B Bağımsız Üye DeğilRABİA ÖZCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 04.03.2021 İcrada Görevli Değil Mali İşler Müdürü Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM HALİL BAĞDINLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 04.03.2021 İcrada Görevli Değil KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.-Kurucu Ortak Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHARUN AYDIN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici Genel MüdürTOLGA DURAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü,Genel Müdür YardımcısıERSAGUN ÇABUK CFO Üst Düzey Yönetici CFOBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDERMOKİM KİMYA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 6350000 6350000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKCOSMER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik kozmetik, detarjan ve endüstriyel ürünleri almak ve satmak 8000000 8000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKS.C. ROWAX GLOBAL S.R.L. Yurtiçi (Romanya) ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 19025400 19025400 RON 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938773BIST