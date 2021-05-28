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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.05.2021 18:21



***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi HACIEYÜPLÜ MAH. 3125 SOK. NO:23 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler HACIEYÜPLÜ MAH. 3125 SOK. NO:23 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

İnternet Adresi www.mercankimya.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
mercan@mercankimya.com.tr
yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
HACIEYÜPLÜ MAH. 3125 SOK. NO:23 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ +90 258 371 65 71 +90 258 371 26 25

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ersagun Çabuk CFO 29.03.2021 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208272-601532-701560
Mukaddes Gölçük Konar Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 03.04.2017 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Türev Araçlar Lisansı 909125 - 309040
Duygu Baltıközen Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 23.11.2011 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu parafin, vazelin, emülsiyon ve likit parafin üretmek, almak ve satmaktır.

Şirketin Süresi Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 12000000
B 51456982

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜLTEKİN OKAY SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı 28.37 A + B Bağımsız Üye Değil
BERKİN SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 21.27 A + B Bağımsız Üye Değil
SİNAN SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi 21.27 A + B Bağımsız Üye Değil
RABİA ÖZCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 04.03.2021 İcrada Görevli Değil Mali İşler Müdürü Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HALİL BAĞDINLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 04.03.2021 İcrada Görevli Değil KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.-Kurucu Ortak Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HARUN AYDIN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
TOLGA DURAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü,Genel Müdür Yardımcısı
ERSAGUN ÇABUK CFO Üst Düzey Yönetici CFO

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DERMOKİM KİMYA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 6350000 6350000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
COSMER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik kozmetik, detarjan ve endüstriyel ürünleri almak ve satmak 8000000 8000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
S.C. ROWAX GLOBAL S.R.L. Yurtiçi (Romanya) ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 19025400 19025400 RON 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938773


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AVHOL 7,15 5.986.130 % 10,00  
IZTAR 22,46 26.060.084 % 9,99  
UTPYA 28,30 1.591.737 % 9,95  
VKING 6,36 6.298.703 % 9,84  
YAYLA 3,50 48.151.984 % 9,72  
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Frank 9,4847 9,5419 % 0,51  
Riyal 2,2773 2,2887 % 0,80  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 7,97  
Altın Gr. 524 524 6,17  
Cumhuriyet 3.450 3.502 48,00  
Tam 3.433 3.521 47,72  
Yarım 1.659 1.703 23,08  
Çeyrek 832 852 11,54  
Gümüş.Ons 27,91 27,95 0,09  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,08  
B. Petrol 68,97 68,97 -0,23  
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