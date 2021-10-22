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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.10.2021 19:44



***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mukaddes Gölçük Konar Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 03.04.2017 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Türev Araçlar Lisansı-Kurumsal Yönetim Lisansı 909125 - 309040-917986
Duygu Baltıközen Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 23.11.2011 +90 258 371 65 71 yatirimciiliskileri@mercankimya.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜLTEKİN OKAY SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı 28.37 A + B Bağımsız Üye Değil
BERKİN SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 21.27 A + B Bağımsız Üye Değil
SİNAN SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi 21.27 A + B Bağımsız Üye Değil
BÜLENT UYGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 22.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
İLHAN KÜÇÜKKAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 22.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972100


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NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
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Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,43 24,46 0,28  
Gümüş Gr. 7,54 7,55 0,16  
B. Petrol 85,30 85,30 0,69  
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