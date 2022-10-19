***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2022 18:23
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DERMOKİM KİMYA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
COSMER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Her türlü kimyevi maddeler, boya ve boya malzemeleri, kozmetik kimyasallar maddelerinin alım, satım, imalatını, toptan ve perakende ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 60000000 60000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
S.C. ROWAX GLOBAL S.R.L. Yurtiçi (Romanya) ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 30377600 30377600 RON 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072960
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,2284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1004
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
18:05976,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,15
|Açılış
|: 976,33
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5913
|18,5963
|% 0,06
|
|Euro
|18,1716
|18,2284
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8534
|20,9580
|% -0,61
|
|Frank
|18,4498
|18,5609
|% -0,93
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-20,20
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,16
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.648
|6.739
|-25,00
|
|Yarım
|3.239
|3.295
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem