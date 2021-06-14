***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.06.2021 09:26
***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 22/06/2021)
Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942094
BIST
11:021.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.460
11:028,3487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:0210,1197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0435
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:02498,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -7,90
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:02
|OYYAT
|24,78
|41.062.888
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,34
|1.881.691
|% 8,19
|
|BERA
|28,94
|35.552.883
|% 7,11
|
|VAKKO
|13,33
|22.312.550
|% 6,64
|
|TKURU
|142,00
|1.414.510
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.419.273
|% -9,81
|
|RODRG
|16,08
|587.202
|% -5,41
|
|YAYLA
|4,05
|2.964.642
|% -5,37
|
|MZHLD
|48,08
|1.000.765
|% -4,03
|
|THYAO
|14,71
|502.043.048
|% 0,82
|
|GARAN
|8,43
|363.614.701
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,26
|244.257.917
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,21
|195.613.146
|% -0,45
|
|HALKB
|5,16
|159.817.006
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,26
|244.257.917
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,21
|195.613.146
|% -0,45
|
|GARAN
|8,43
|363.614.701
|% -0,35
|
|TSKB
|1,40
|49.798.860
|% 0,00
|
|THYAO
|14,71
|502.043.048
|% 0,82
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3459
|8,3487
|% -0,54
|
|Euro
|10,1119
|10,1197
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,7351
|11,7940
|% -0,61
|
|Frank
|9,2474
|9,3031
|% -0,68
|
|Riyal
|2,2191
|2,2302
|% -0,56
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,98
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,65
|