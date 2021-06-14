***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.06.2021 09:28
fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942095
BIST
11:551.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:558,3477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0465
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:5510,1187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0445
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:55498,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -7,83
|Açılış
|: 498,93
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:55
|VAKKO
|13,75
|36.431.806
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.035.429
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,35
|2.298.469
|% 8,36
|
|GSRAY
|3,86
|136.695.022
|% 7,22
|
|TKURU
|142,00
|1.743.666
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.963.298
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|763.269
|% -5,18
|
|YAPRK
|33,14
|3.000.643
|% -4,22
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,75
|767.455.806
|% 1,10
|
|GARAN
|8,42
|438.953.232
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,24
|284.562.247
|% -1,32
|
|FENER
|39,82
|259.772.027
|% 6,19
|
|BOBET
|5,57
|243.672.087
|% 4,11
|
|YKBNK
|2,24
|284.562.247
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,21
|234.093.041
|% -0,45
|
|THYAO
|14,75
|767.455.806
|% 1,10
|
|GARAN
|8,42
|438.953.232
|% -0,47
|
|BOBET
|5,57
|243.672.087
|% 4,11
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3442
|8,3477
|% -0,55
|
|Euro
|10,1118
|10,1187
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,7206
|11,7793
|% -0,74
|
|Frank
|9,2573
|9,3131
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2199
|2,2310
|% -0,52
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,84
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,58
|73,58
|0,89
|