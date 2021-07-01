***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.07.2021 09:25
***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.BE (Kaydi Pay, Miktar: 5.586.070,34 TL nominal, Aracı: YAT, Kapanış Tarihi: 02.07.2021) Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945348
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
0
En Düşük
0
18:058,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6689
18:0510,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2879
18:05497,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,22
|Açılış
|: 497,39
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|6,14
|1.873.866
|% 2,49
|
|SOKM
|11,74
|82.796.249
|% 1,55
|
|TTKOM
|6,64
|164.385.239
|% 0,05
|
|SARKY
|12,22
|6.062.252
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,54
|9.474.284
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,37
|1.328.037
|% 0,00
|
|CASA
|142,80
|471.461
|% 0,00
|
|KERVT
|4,44
|34.962.404
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,67
|346.474.399
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% 0,00
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6964
|8,7021
|% 0,04
|
|Euro
|10,3233
|10,3348
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9771
|12,0372
|% -0,17
|
|Frank
|9,3578
|9,4142
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3128
|2,3244
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|7,62
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,14
|