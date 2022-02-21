***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.02.2022 18:37
***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MERIT.E payları 22/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003246
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0076
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0268
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05831,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,05
|Açılış
|: 831,42
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PAMEL
|104,90
|7.459.697
|% 9,90
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|SANFM
|34,00
|24.362.377
|% -5,56
|
|KLGYO
|1,09
|66.277.789
|% -5,22
|
|ETILR
|7,85
|2.387.664
|% -5,19
|
|PNLSN
|11,55
|424.977.636
|% 2,94
|
|PGSUS
|110,00
|310.908.087
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,30
|264.967.767
|% -1,29
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|AYDEM
|8,07
|187.874.886
|% -1,22
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|PNLSN
|11,55
|424.977.636
|% 2,94
|
|MOBTL
|1,78
|59.069.035
|% -2,73
|
|ADESE
|0,72
|17.205.466
|% 0,00
|
|AYDEM
|8,07
|187.874.886
|% -1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6537
|13,6554
|% 0,06
|
|Euro
|15,4810
|15,4920
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,5344
|18,6273
|% 0,18
|
|Frank
|14,8394
|14,9287
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6279
|3,6461
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-2,93
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,01
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem