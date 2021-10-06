***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
06.10.2021 17:59
***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Merit Turizm payları, 07.10.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır. BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 28.050.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %28 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MERIT TURIZM XUTUM 07/10/2021
MERIT TURIZM XTUMY 07/10/2021
MERIT TURIZM XBANA 07/10/2021
MERIT TURIZM XUHIZ 07/10/2021
MERIT TURIZM XTRZM 07/10/2021
MERIT TURIZM XSIST 07/10/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967548
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0240
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2492
18:05502,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 502,13
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.953.385
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8890
|8,8926
|% 0,27
|
|Euro
|10,2606
|10,2819
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0319
|12,0923
|% -0,09
|
|Frank
|9,5372
|9,5946
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3638
|2,3757
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-2,92
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-1,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
-
17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında