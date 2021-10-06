***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MERIT]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMerit Turizm payları, 07.10.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır. BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 28.050.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %28 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMERIT TURIZM XUTUM 07/10/2021MERIT TURIZM XTUMY 07/10/2021MERIT TURIZM XBANA 07/10/2021MERIT TURIZM XUHIZ 07/10/2021MERIT TURIZM XTRZM 07/10/2021MERIT TURIZM XSIST 07/10/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967548BIST