***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
11.06.2021 16:45
***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MERIT
14.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
MERIT TURIZM MERIT 1.000,00000 6,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942003
BIST
16:481.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
16:488,4037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
16:4810,1943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0833
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
16:48509,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,29
|Açılış
|: 509,32
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BMSCH
|6,08
|126.665.300
|% 9,95
|
|OYYAT
|22,54
|150.537.333
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|100.524.226
|% 9,93
|
|LINK
|35,46
|34.006.035
|% 9,38
|
|KAPLM
|20,86
|9.319.655
|% 7,53
|
|TKURU
|157,70
|4.992.640
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.235.169
|% -9,97
|
|ATATP
|28,86
|89.082.520
|% -8,73
|
|CLEBI
|237,40
|79.603.535
|% -7,30
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,56
|1.282.635.399
|% 0,90
|
|GARAN
|8,48
|918.916.340
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|833.253.521
|% 1,85
|
|ASELS
|15,63
|518.242.251
|% -0,45
|
|FENER
|37,10
|487.866.521
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,20
|833.253.521
|% 1,85
|
|ZRGYO
|1,63
|293.344.298
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,28
|395.430.908
|% -0,44
|
|GARAN
|8,48
|918.916.340
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.282.635.399
|% 0,90
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4015
|8,4055
|% -0,27
|
|Euro
|10,1913
|10,1974
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,8559
|11,9154
|% -0,48
|
|Frank
|9,3354
|9,3916
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2370
|2,2483
|% -0,16
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,57
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|-36,00
|
|Tam
|3.351
|3.436
|-38,67
|
|Yarım
|1.620
|1.662
|-18,70
|
|Çeyrek
|812
|831
|-9,35
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|0,06
|