***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 15:39
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970263
BIST
17:221.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,26
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:229,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0509
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:2210,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0896
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:22523,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 11,93
|Açılış
|: 523,31
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,46
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:22
|LUKSK
|49,50
|9.632.377
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,09
|12.599.588
|% 9,92
|
|FROTO
|176,40
|1.464.031.749
|% 9,23
|
|ANELE
|2,68
|70.171.530
|% 8,06
|
|KTSKR
|33,02
|33.518.136
|% 7,07
|
|DOBUR
|34,16
|4.494.948
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.770.109
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,26
|8.454.906
|% -7,87
|
|ALBRK
|1,65
|139.348.298
|% -7,82
|
|FROTO
|176,40
|1.464.031.749
|% 9,23
|
|THYAO
|14,21
|1.350.858.648
|% 1,50
|
|GARAN
|9,36
|1.259.791.876
|% -1,47
|
|ASELS
|16,31
|1.229.716.953
|% -0,18
|
|TUPRS
|121,90
|789.628.541
|% -4,02
|
|EKGYO
|1,82
|584.415.893
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,38
|469.347.000
|% -2,06
|
|GARAN
|9,36
|1.259.791.876
|% -1,47
|
|ODAS
|1,47
|173.579.612
|% -1,34
|
|PETKM
|6,13
|688.371.892
|% -0,49
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0811
|9,0860
|% 0,56
|
|Euro
|10,5128
|10,5208
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,3735
|12,4356
|% 1,09
|
|Frank
|9,7810
|9,8399
|% 1,16
|
|Riyal
|2,4189
|2,4310
|% 0,71
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|31,46
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,39
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,75
|