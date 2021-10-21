***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 10:09
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971642
BIST
10:561.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
10:569,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0563
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2777
En Düşük
9,1938
10:5610,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0756
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8301
En Düşük
10,7257
10:56530,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,83
|Açılış
|: 530,62
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler10:54
|HLGYO
|2,62
|35.413.699
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,74
|53.853.128
|% 9,43
|
|VKGYO
|1,62
|75.679.594
|% 8,00
|
|OLMK
|7,60
|4.781.373
|% 7,95
|
|ATAGY
|4,13
|1.520.156
|% 6,17
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|BIOEN
|25,72
|48.093.485
|% -4,74
|
|YEOTK
|63,35
|39.414.611
|% -4,45
|
|MERIT
|28,00
|8.979.918
|% -4,37
|
|GARAN
|9,10
|400.708.504
|% -0,11
|
|THYAO
|13,89
|360.503.475
|% 0,65
|
|FROTO
|180,60
|268.383.889
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,94
|212.041.701
|% 1,04
|
|PETKM
|6,23
|207.659.769
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,94
|212.041.701
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,47
|179.668.318
|% 0,41
|
|VKGYO
|1,62
|75.679.594
|% 8,00
|
|GARAN
|9,10
|400.708.504
|% -0,11
|
|PETKM
|6,23
|207.659.769
|% 0,97
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2605
|9,2646
|% 0,57
|
|Euro
|10,7610
|10,7945
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,7430
|12,8069
|% 0,38
|
|Frank
|10,0181
|10,0784
|% 0,35
|
|Riyal
|2,4603
|2,4727
|% 0,49
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|0,49
|
|Altın Gr.
|531
|531
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|-0,59
|