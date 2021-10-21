***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 14:01
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971672
BIST
15:351.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.444
En Düşük
1.417
15:359,4218
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,2100
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
15:3510,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,2380
|Açılış
|: 10,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
15:35539,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 12,18
|Açılış
|: 539,97
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler15:35
|EDIP
|3,92
|51.024.631
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.954.816
|% 9,62
|
|DMSAS
|8,68
|91.604.660
|% 7,56
|
|OLMK
|7,57
|7.178.246
|% 7,53
|
|SERVE
|13,99
|67.449
|% 7,53
|
|FADE
|8,60
|296.072.155
|% -9,95
|
|YEOTK
|61,00
|143.214.643
|% -7,99
|
|ERSU
|4,67
|67.935.320
|% -7,89
|
|MERIT
|27,28
|24.249.369
|% -6,83
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|GARAN
|8,97
|2.855.559.723
|% -1,54
|
|FROTO
|189,50
|1.108.349.071
|% 7,18
|
|THYAO
|13,95
|1.034.796.954
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,46
|997.124.364
|% 0,00
|
|SASA
|27,44
|942.450.033
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,46
|997.124.364
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|653.624.052
|% 0,52
|
|GARAN
|8,97
|2.855.559.723
|% -1,54
|
|AKBNK
|5,23
|586.144.434
|% -1,32
|
|KRDMD
|7,21
|745.125.391
|% 0,70
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|0,61
|
|Altın Gr.
|539
|539
|11,67
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|66,00
|
|Tam
|3.546
|3.637
|66,27
|
|Yarım
|1.714
|1.759
|32,05
|
|Çeyrek
|860
|880
|16,03
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,11
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,80
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.54 ) 1, 550
-
15:46XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 17, 579.00 milyon TL de
-
15:46OLMK
Yüzde 7.53 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 962, 193 adet işlem
-
15:43HLGYO
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 800, 694 adet işlem
-
15:42EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 450, 498 adet işlem