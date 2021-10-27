***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2021 10:50
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972689
BIST
11:351.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:359,5005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0352
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:3511,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:35545,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,63
|Açılış
|: 545,31
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:35
|HEDEF
|2,84
|2.749.907
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.515.171
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,82
|33.918.928
|% 8,66
|
|JANTS
|63,10
|101.758.126
|% 7,59
|
|ERBOS
|122,60
|159.369.221
|% 7,54
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|OTKAR
|340,50
|74.049.038
|% -3,40
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|IZTAR
|23,80
|1.522.584
|% -2,78
|
|BIOEN
|26,92
|109.499.755
|% -0,30
|
|JANTS
|63,10
|101.758.126
|% 7,59
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|ODAS
|1,41
|65.078.137
|% 0,00
|
|PGSUS
|79,75
|58.762.244
|% 0,69
|
|ZRGYO
|1,82
|51.515.171
|% 9,64
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|FORMT
|1,31
|7.020.314
|% 2,34
|
|PEKGY
|0,98
|5.070.284
|% 1,03
|
|BIOEN
|26,92
|109.499.755
|% -0,30
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4976
|9,5005
|% -0,37
|
|Euro
|11,0323
|11,0427
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,9947
|13,0599
|% -0,74
|
|Frank
|10,2866
|10,3486
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5219
|2,5346
|% -0,55
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,55
|
|Altın Gr.
|544
|544
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|-1,06
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:48AKSA
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 949 adet işlem
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11:47ATATP
Yüzde 6.94 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 748 adet işlem
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11:46HEKTS
Yüzde 4.79 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 579, 568 adet işlem
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11:45XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 319.00 milyon TL de
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11:44ERBOS
Yüzde 7.54 oranında artışla 122.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 284 adet işlem