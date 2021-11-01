***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2021 11:16
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973359
BIST
13:251.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,56
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
13:259,5293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0603
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
13:2511,0288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0851
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
13:25547,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,78
|Açılış
|: 547,24
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ZRGYO
|2,20
|7.775.618
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|130.272.183
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|100.358.612
|% 9,96
|
|HEDEF
|3,43
|36.257.861
|% 9,94
|
|DOBUR
|58,50
|18.739.234
|% 9,86
|
|NUGYO
|14,04
|5.820.795
|% -10,00
|
|EGSER
|14,32
|32.749.809
|% -9,65
|
|BALAT
|7,56
|206.183
|% -7,13
|
|KSTUR
|236,80
|120.923
|% -7,03
|
|BIOEN
|24,70
|188.774.627
|% -6,23
|
|GARAN
|10,11
|1.704.368.589
|% 2,64
|
|SISE
|8,47
|580.429.887
|% -2,19
|
|THYAO
|15,31
|568.148.009
|% 2,27
|
|SASA
|30,28
|458.127.432
|% -2,45
|
|BIMAS
|62,80
|449.839.059
|% 1,05
|
|GARAN
|10,11
|1.704.368.589
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,79
|415.093.717
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,73
|252.663.903
|% 2,63
|
|AKBNK
|5,97
|413.877.111
|% 1,88
|
|SISE
|8,47
|580.429.887
|% -2,19
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5230
|9,5293
|% -0,63
|
|Euro
|11,0158
|11,0288
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,9705
|13,0356
|% -0,83
|
|Frank
|10,3700
|10,4324
|% -0,55
|
|Riyal
|2,5311
|2,5438
|% -0,69
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|3,26
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|3.607
|3.661
|6,00
|
|Tam
|3.590
|3.680
|3,88
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|1,88
|
|Çeyrek
|870
|890
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,72
|