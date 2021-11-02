***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 10:09
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973901
BIST
10:131.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.537
10:139,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0083
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,5237
10:1311,0843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0097
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
11,0562
10:13551,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,67
|Açılış
|: 551,51
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
549,11
BIST En Aktif Hisseler10:13
|HEDEF
|3,77
|28.743.136
|% 9,91
|
|ZRGYO
|2,41
|22.875.255
|% 9,55
|
|DOBUR
|63,30
|3.617.631
|% 8,11
|
|RALYH
|7,69
|15.698.274
|% 7,55
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|MAKTK
|3,36
|4.520.664
|% -7,95
|
|AKFGY
|5,68
|6.522.998
|% -6,73
|
|BIOEN
|23,10
|25.638.169
|% -6,48
|
|RHEAG
|2,04
|169.874
|% -6,42
|
|GARAN
|10,25
|356.184.785
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,85
|162.471.009
|% 1,79
|
|TSPOR
|6,23
|148.265.723
|% 4,53
|
|GSRAY
|4,07
|117.099.969
|% 2,52
|
|SASA
|30,48
|116.420.427
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,85
|162.471.009
|% 1,79
|
|GARAN
|10,25
|356.184.785
|% 1,18
|
|GSRAY
|4,07
|117.099.969
|% 2,52
|
|TSPOR
|6,23
|148.265.723
|% 4,53
|
|AKBNK
|6,04
|79.066.695
|% 1,51
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5398
|9,5446
|% 0,09
|
|Euro
|11,0768
|11,0843
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,9985
|13,0637
|% 0,04
|
|Frank
|10,4609
|10,5239
|% 0,14
|
|Riyal
|2,5381
|2,5508
|% 0,13
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,82
|
|Altın Gr.
|551
|551
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|0,37
|