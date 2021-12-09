***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 15:51
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982386
BIST
16:592.049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 44,22
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.051
En Düşük
2.010
16:5913,7983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1110
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
16:5915,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0820
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
16:59789,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,56
|Açılış
|: 789,40
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler16:59
|NIBAS
|11,44
|45.221.031
|% 10,00
|
|FLAP
|2,86
|121.559.008
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.288.314
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.019.264
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.327.187
|% -9,95
|
|THYAO
|22,18
|4.157.542.124
|% 8,83
|
|SISE
|16,12
|4.076.710.793
|% 8,26
|
|KRDMD
|10,80
|3.454.979.737
|% 9,31
|
|GARAN
|11,95
|2.702.049.175
|% -0,25
|
|ASELS
|25,04
|2.141.785.921
|% 4,77
|
|YKBNK
|3,64
|1.565.373.016
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.869.146
|% 0,39
|
|KRDMD
|10,80
|3.454.979.737
|% 9,31
|
|SISE
|16,12
|4.076.710.793
|% 8,26
|
|GARAN
|11,95
|2.702.049.175
|% -0,25
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7943
|13,7983
|% 0,81
|
|Euro
|15,6157
|15,6318
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,1734
|18,2646
|% 0,84
|
|Frank
|14,8848
|14,9745
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6694
|3,6878
|% 1,02
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-8,46
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,98
|
|Cumhuriyet
|5.212
|5.290
|14,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,09
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|6,33
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,17
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,85
|
Seans Raporu
16:59
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