***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 10:00
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004345
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
0
En Düşük
0
18:0514,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0620
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,1558
En Düşük
13,9449
18:0515,8128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0327
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
15,9186
En Düşük
15,6688
18:05868,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 12,81
|Açılış
|: 868,40
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|15,19
|643.686
|% 0,00
|
|SANEL
|7,20
|888.206
|% 0,00
|
|RTALB
|15,94
|11.874.242
|% 0,00
|
|PSDTC
|23,72
|5.756.370
|% 0,00
|
|PSDTC
|23,72
|5.756.370
|% 0,00
|
|RODRG
|15,19
|643.686
|% 0,00
|
|SANEL
|7,20
|888.206
|% 0,00
|
|RTALB
|15,94
|11.874.242
|% 0,00
|
|PSDTC
|23,72
|5.756.370
|% 0,00
|
|PSDTC
|23,72
|5.756.370
|% 0,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% 0,00
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% 0,00
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% 0,00
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% 0,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% 0,00
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% 0,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% 0,00
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0780
|14,0843
|% 0,44
|
|Euro
|15,7955
|15,8231
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,8515
|18,9460
|% 0,74
|
|Frank
|15,1965
|15,2880
|% 0,71
|
|Riyal
|3,7437
|3,7625
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|21,16
|
|Altın Gr.
|868
|868
|12,70
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|97,47
|97,47
|2,05
|