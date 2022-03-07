***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 12:56
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007739
BIST
13:051.978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.972
13:0514,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1288
|Açılış
|: 14,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
13:0515,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
13:05921,25
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 22,01
|Açılış
|: 921,25
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ATSYH
|15,45
|1.029.121
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,13
|1.074.669
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,09
|139.464.479
|% 9,77
|
|SELVA
|18,72
|24.849.816
|% 9,73
|
|PETUN
|24,06
|56.112.548
|% 9,07
|
|EUHOL
|2,91
|13.745.681
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|8.827.248
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|67.010.064
|% -9,76
|
|MARTI
|2,06
|12.365.798
|% -9,25
|
|ODAS
|1,34
|227.213.341
|% -8,22
|
|KRDMD
|13,62
|1.813.989.460
|% 0,74
|
|EREGL
|34,36
|1.103.201.367
|% 1,06
|
|GARAN
|11,72
|919.833.610
|% -1,10
|
|THYAO
|24,70
|907.023.852
|% -2,37
|
|KOZAL
|132,40
|781.074.423
|% 2,87
|
|ODAS
|1,34
|227.213.341
|% -8,22
|
|KRDMD
|13,62
|1.813.989.460
|% 0,74
|
|DOHOL
|2,99
|359.377.192
|% 3,46
|
|EKGYO
|2,03
|207.852.161
|% -0,49
|
|PETKM
|8,09
|656.026.677
|% 1,12
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3429
|14,3512
|% 0,96
|
|Euro
|15,5527
|15,5861
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8304
|18,9249
|% 0,29
|
|Frank
|15,4473
|15,5403
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8121
|3,8312
|% 0,92
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|30,26
|
|Altın Gr.
|921
|921
|22,06
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|130,00
|
|Tam
|6.072
|6.225
|139,23
|
|Yarım
|2.935
|3.011
|67,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|33,67
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,28
|
|B. Petrol
|126
|126
|8,27
|