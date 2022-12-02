***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 10:27
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083841
BIST
11:425.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -41,24
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:4218,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:4219,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0376
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:421.080,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 1.079,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ALFAS
|201,30
|762.560.076
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.610.921
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.748.344
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|PRZMA
|6,21
|1.382.367
|% -6,05
|
|MERIT
|41,80
|52.738.897
|% -5,69
|
|MIATK
|130,10
|28.266.140
|% -5,38
|
|KOZAL
|400,80
|3.709.193.315
|% -0,99
|
|THYAO
|125,70
|2.635.110.320
|% 1,05
|
|ASELS
|49,46
|2.258.363.344
|% 3,60
|
|EREGL
|41,82
|1.799.500.951
|% -1,55
|
|KOZAA
|49,98
|1.508.196.052
|% -0,44
|
|EKGYO
|7,17
|1.317.855.883
|% 0,42
|
|SKBNK
|2,74
|315.878.510
|% 0,37
|
|DOHOL
|8,21
|726.194.740
|% -1,08
|
|ISCTR
|10,60
|851.641.937
|% -2,39
|
|KRDMD
|15,23
|1.163.399.089
|% -0,72
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6425
|% 0,05
|
|Euro
|19,6471
|19,6540
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,8437
|22,9583
|% 0,43
|
|Frank
|19,8798
|19,9996
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|-0,18
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:57AYEN
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 42.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 648 adet işlem
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11:56MANAS
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 60.70 lira fiyatla işlem gören hissede 284, 361 adet işlem
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11:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, PGSUS
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11:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 43 kaybederek (% -0.87 ) 4, 386
-
11:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, BRMEN, OZSUB, TBORG, ALFAS, NIBAS, UZERB, OTTO, YBTAS, VBTYZ