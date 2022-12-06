***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 14:59
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084787
BIST
17:455.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 46,10
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:4518,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:4519,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0298
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:451.065,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.065,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:43
|BARMA
|122,10
|32.878.478
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|777.880.031
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|137.986.909
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.529.431
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|412.022.733
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.282.488
|% -9,91
|
|ALKA
|42,44
|377.029.324
|% -9,16
|
|SNICA
|32,02
|782.055.303
|% -8,77
|
|KRDMD
|17,25
|13.249.458.780
|% 6,28
|
|THYAO
|135,90
|8.541.287.295
|% -1,95
|
|EREGL
|42,56
|6.773.119.684
|% 0,28
|
|SISE
|40,46
|4.920.542.192
|% 4,71
|
|AKBNK
|16,24
|4.156.098.161
|% -0,25
|
|KRDMD
|17,25
|13.249.458.780
|% 6,28
|
|EKGYO
|7,28
|4.001.163.158
|% 0,14
|
|ADESE
|1,84
|566.229.260
|% -0,54
|
|AKBNK
|16,24
|4.156.098.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,24
|2.410.194.910
|% 0,89
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6422
|% 0,02
|
|Euro
|19,5768
|19,5867
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6628
|22,7764
|% 0,16
|
|Frank
|19,7797
|19,8989
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,76
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|5,49
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.164
|7.216
|48,00
|
|Yarım
|3.469
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,57
|
Seans Raporu
17:43
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