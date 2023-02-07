***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:33
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110374
BIST
12:464.660
En Yüksek
|Değişim
|: -5,48%
|| -270,32
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.621
12:4618,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:4620,1873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0219
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:461.135,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.135,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:44
|BMSCH
|14,30
|13.916.582
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.610.250
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.095.608
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.778.054
|% -10,00
|
|PCILT
|26,50
|9.566.097
|% -9,99
|
|VKING
|36,40
|1.809.080
|% -9,99
|
|TDGYO
|10,56
|1.092.822
|% -9,97
|
|THYAO
|130,70
|1.650.496.657
|% -6,58
|
|KRDMD
|17,97
|1.515.440.675
|% 1,76
|
|ASELS
|53,45
|1.302.149.638
|% -9,10
|
|KOZAL
|515,10
|1.024.680.305
|% -1,60
|
|EREGL
|38,80
|957.260.772
|% -3,15
|
|KRDMD
|17,97
|1.515.440.675
|% 1,76
|
|EKGYO
|7,03
|358.003.829
|% -3,30
|
|YKBNK
|8,37
|377.271.332
|% -5,74
|
|BSOKE
|5,75
|227.816.246
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,12
|217.292.233
|% 9,68
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8268
|18,8304
|% 0,02
|
|Euro
|20,1706
|20,1834
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5640
|22,6771
|% -0,00
|
|Frank
|20,2682
|20,3903
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,01
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,57
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,97
|
|Cumhuriyet
|7.680
|7.797
|20,00
|
|Tam
|7.719
|7.771
|-17,00
|
|Yarım
|3.771
|3.803
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.901
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|1,26
|