***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:53
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110542
BIST
14:114.625
En Yüksek
|Değişim
|: -6,20%
|| -305,64
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:1118,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:1120,1683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0409
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:111.132,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.132,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KONYA
|2.964,50
|92.735.871
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|AFYON
|7,84
|117.781.402
|% 9,96
|
|OYAKC
|24,76
|1.057.096.347
|% 9,27
|
|NUHCM
|113,10
|44.736.861
|% 9,06
|
|YEOTK
|54,00
|61.431.689
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|210.335.196
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.501.805
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.124.736
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.181.081
|% -10,00
|
|THYAO
|129,70
|2.661.493.911
|% -7,29
|
|ASELS
|53,35
|2.260.209.552
|% -9,27
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|KOZAL
|507,70
|1.427.293.712
|% -3,02
|
|TUPRS
|535,40
|1.411.945.826
|% -7,51
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,83
|493.025.015
|% -6,05
|
|YKBNK
|8,31
|547.211.419
|% -6,42
|
|BUCIM
|5,80
|339.921.485
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,16
|778.234.115
|% -6,42
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8261
|18,8362
|% 0,05
|
|Euro
|20,1540
|20,1601
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,5131
|22,6260
|% -0,23
|
|Frank
|20,2471
|20,3690
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|0,18
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,35
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.696
|7.745
|-43,00
|
|Yarım
|3.760
|3.790
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.895
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|1,34
|
Seans Raporu
14:09
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14:24POLHO
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14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, KRDMD