***MERIT* *EREGL* *DENGE* *JANTS* *BRKO* *HLGYO* *ARDYZ* *OYAKC* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***MERIT******EREGL******DENGE******JANTS******BRKO******HLGYO******ARDYZ******OYAKC******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ARDYZ, AYES, BRKO, DENGE, EREGL, HLGYO, JANTS, MERIT, OYAKCSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ARDYZ 1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. E ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 6.115.000,000 EVETAYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MAHMUT KARAÇİZMELİ 52.043,310BRKO 3 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HAKAN ATAY 10.000,000BRKO 4 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E METİN HAS 500,000DENGE 5 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E FATİH TOPAÇ 625.000,000EREGL 6 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ALİ DİNÇ 9.114,540HLGYO 7 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ASUNİM YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7.905.010,196HLGYO 8 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ASUNİM YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 13.408.156,673JANTS 9 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET ÇAKICI 1.025,550MERIT 10 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E HAYİM AKYÜZ 4.590,000OYAKC 11 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E MEHMET SIRAÇ ADANIR 645,370(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942224BIST