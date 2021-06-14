Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERIT* *EREGL* *DENGE* *JANTS* *BRKO* *HLGYO* *ARDYZ* *OYAKC* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

14.06.2021 17:01



***MERIT******EREGL******DENGE******JANTS******BRKO******HLGYO******ARDYZ******OYAKC******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARDYZ, AYES, BRKO, DENGE, EREGL, HLGYO, JANTS, MERIT, OYAKC

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ARDYZ 1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. E ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 6.115.000,000 EVET
AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MAHMUT KARAÇİZMELİ 52.043,310
BRKO 3 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HAKAN ATAY 10.000,000
BRKO 4 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E METİN HAS 500,000
DENGE 5 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E FATİH TOPAÇ 625.000,000
EREGL 6 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E ALİ DİNÇ 9.114,540
HLGYO 7 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ASUNİM YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7.905.010,196
HLGYO 8 HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ASUNİM YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 13.408.156,673
JANTS 9 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET ÇAKICI 1.025,550
MERIT 10 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E HAYİM AKYÜZ 4.590,000
OYAKC 11 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E MEHMET SIRAÇ ADANIR 645,370

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942224


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.443
Değişim :  -0,80% |  -11,69
Açılış :  1.451  
Önceki Kapanış :  1.454  
En Yüksek
1.457 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 41,80 553.572 % 10,00  
MRSHL 277,20 4.991.399 % 10,00  
EUKYO 7,07 11.411.262 % 9,95  
TUREX 10,21 84.372.213 % 9,90  
BOBET 6,03 405.791.355 % 9,84  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5619 8,5673 % 1,16  
Euro 10,3798 10,3884 % 1,18  
Sterlin 12,0081 12,0684 % 0,82  
Frank 9,4827 9,5398 % 1,12  
Riyal 2,2736 2,2850 % 0,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 -6,31  
Altın Gr. 511 512 3,30  
Cumhuriyet 3.394 3.445 63,00  
Tam 3.374 3.459 55,59  
Yarım 1.631 1.673 26,89  
Çeyrek 818 837 13,45  
Gümüş.Ons 27,51 27,54 -0,33  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 -0,01  
B. Petrol 73,71 73,71 0,85  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru