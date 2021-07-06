***MERIT* *INFO* *IYF* *HPF* *BURCE* *NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.07.2021 09:31
***MERIT******INFO******IYF******HPF******BURCE******NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [NTHOL, BURCE, INFO, IYF, MERIT]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946714
BIST
10:021.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.397
En Düşük
1.395
10:028,6551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
10:0210,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
10:02502,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,03
|Açılış
|: 502,30
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:02
|EUKYO
|7,30
|95.732
|% 11,49
|
|EDATA
|7,26
|2.770.089
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|2.875.654
|% 10,00
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|VAKFN
|12,64
|3.741.718
|% 7,39
|
|NIBAS
|11,72
|338.755
|% -9,78
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|CANTE
|9,55
|51.291.268
|% 0,00
|
|THYAO
|14,13
|11.019.719
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,24
|6.917.122
|% 0,45
|
|GARAN
|8,62
|5.215.497
|% -0,23
|
|SISE
|7,77
|5.003.981
|% 0,26
|
|IHLAS
|0,58
|3.087.440
|% 0,00
|
|CANTE
|9,55
|51.291.268
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|6.917.122
|% 0,45
|
|TSKB
|1,29
|2.285.720
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|2.724.689
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6523
|8,6551
|% -0,11
|
|Euro
|10,2884
|10,2930
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9822
|12,0423
|% 0,15
|
|Frank
|9,3610
|9,4174
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2992
|2,3107
|% -0,21
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|13,68
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,02
|
|B. Petrol
|77,38
|77,38
|0,22
|
Seans Raporu
10:02
daha fazla
-
10:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 37 artarak (% 0.09 ) 1, 503
-
10:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NIBAS, KSTUR
-
10:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EDATA, SELVA
-
10:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR