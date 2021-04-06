***MERIT* *JANTS* *ITTFH* *ISBIR* *BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***MERIT******JANTS******ITTFH******ISBIR******BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BTCIM, ISBIR, ITTFH, JANTS, MERITSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BTCIM 1 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E FERİDE MELEK AKBAŞ 57,437BTCIM 2 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E NECLA AYBAR 195,294ISBIR 3 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SELÇUK OSMAN TOPAL 380,700ITTFH 4 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E EMİNE KAYGISIZ 396,900ITTFH 5 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E FARUK ADAK 550,800ITTFH 6 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E FATİH IRMAK 1.182,600ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E GÜLNUR ATASAĞUN 2.543,400ITTFH 8 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HASAN HÜSEYİN ÜLKÜ 251,100ITTFH 9 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MAHMUT YÜKSEL 453,600ITTFH 10 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MENDUF ÇEVLİK 526,500ITTFH 11 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MUHAMMET KESKİN 510,300ITTFH 12 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA BÜYÜKTAŞKAPU 340,200ITTFH 13 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MÜZEYYEN YAŞARYILDIZ 10.854,000ITTFH 14 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN PETEK 1.782,000ITTFH 15 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E SULTAN SINMAZIŞIK 348,300ITTFH 16 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E VELİ CAN 234,900JANTS 17 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E UĞUR ERTEMÖZ 144,000MERIT 18 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E OĞUZ ERGUN 515,100(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923888BIST