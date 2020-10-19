***MERIT* *KERVT* *BRKO* *NIBAS* *ISGSY* *INFO* *BERA* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
19.10.2020 17:13
***MERIT******KERVT******BRKO******NIBAS******ISGSY******INFO******BERA******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BERA, BRKO, INFO, ISGSY, KERVT, MERIT, NIBAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ERDAL CESAR 8.428,860
AYES 2 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E KAMILE CESAR 16.857,720
BERA 3 BERA HOLDING A.S. E ABDULLAH ÖZTÜRK 6.000,000
BRKO 4 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E MUSTAFA ÖZÜPEKOGLU 115.000,000
INFO 5 INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E VAHIT VARDAR 1.126,665
ISGSY 6 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ABDULLAH ÖZTÜRK 245,000
KERVT 7 KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E ABDULLAH ÖZTÜRK 4.000,000
MERIT 8 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E UFUK KORTAN 765,000
NIBAS 9 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E ABDULLAH ÖZTÜRK 40.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882414
BIST