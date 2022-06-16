***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2022 15:29
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2022
Tescil Tarihi
16.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2022 - 10600
Açıklamalar
Şirketimizin 18.05.2022 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu'nun önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 16.06.2022 tarih ve 10600 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037685
BIST
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|YGGYO
|22,38
|23.518.059
|% 9,92
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|TSGYO
|4,89
|133.539.109
|% 9,89
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|FONET
|13,45
|151.693.063
|% -9,31
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|MEGAP
|5,88
|76.662.819
|% -9,12
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|MEGAP
|5,88
|76.662.819
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|DOBUR
|51,00
|3.612.594
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|PENTA
|425,00
|32.381.072
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|THYAO
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|4.805.005.759
|% -2,89
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|SASA
|45,24
|3.055.639.945
|% 1,16
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|EREGL
|29,18
|2.679.132.314
|% -2,60
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|SISE
|21,02
|1.706.391.330
|% -3,58
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|KRDMD
|12,95
|1.293.158.088
|% -1,89
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|YKBNK
|4,64
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|EKGYO
|2,55
|535.732.865
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|ODAS
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|513.864.376
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|760.776.594
|% -1,47
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|DOHOL
|3,91
|652.407.170
|% -4,87
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|17:50
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|Dolar
|17,3034
|17,3132
|% 0,44
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|18,2131
|% 1,07
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|Sterlin
|21,1560
|21,2621
|% 1,20
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|Frank
|17,7808
|17,8879
|% 3,04
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|Riyal
|4,5981
|4,6212
|% 0,47
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|17:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,80
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|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.751
|6.858
|-13,00
|
|Yarım
|3.314
|3.354
|-7,00
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|Çeyrek
|1.660
|1.677
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,01
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|B. Petrol
|118
|118
|-0,92
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