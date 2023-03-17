***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2023 16:55
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.03.2023 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere
Denetim Komitesi'nin önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125886
BIST
17:195.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -36,25
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|: 5.278
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|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
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1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:19
|TRCAS
|15,54
|48.153.710
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.207.114
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.899.632
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.501.445
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,50
|23.151.597
|% -8,38
|
|PENTA
|21,60
|555.339.311
|% -7,30
|
|KRGYO
|13,06
|26.985.713
|% -5,91
|
|ULUSE
|153,30
|104.357.604
|% -5,89
|
|ASTOR
|64,60
|5.778.892.843
|% 9,49
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|ASELS
|57,40
|3.560.797.648
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,56
|2.920.962.985
|% 1,66
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|YKBNK
|11,40
|2.089.736.591
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,19
|1.060.427.398
|% -0,28
|
|AKFGY
|4,04
|542.897.420
|% 7,16
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9993
|19,0032
|% 0,07
|
|Euro
|20,2094
|20,2204
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,0108
|23,1262
|% 0,30
|
|Frank
|20,3899
|20,5128
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0441
|5,0694
|% -0,02
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.954
|1.955
|34,98
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|20,52
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.018
|8.104
|118,00
|
|Yarım
|3.931
|3.965
|57,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.983
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,25
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|-1,85
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