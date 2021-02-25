***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Esas Sözleşme
25.02.2021 13:50
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin g
üncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/09/2019 24/09/2019 9915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912677
BIST
15:091.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,04
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:097,2353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0658
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2446
En Düşük
7,1530
15:098,8633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1371
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8722
En Düşük
8,7148
15:09415,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,31
|Açılış
|: 415,34
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|25.786.311
|% -9,94
|
|PETKM
|5,25
|1.680.346.733
|% 1,74
|
|THYAO
|13,04
|1.310.430.775
|% 1,64
|
|KOZAL
|128,80
|1.141.843.796
|% -3,52
|
|EKGYO
|2,26
|1.054.124.612
|% -0,44
|
|SASA
|41,70
|1.046.442.253
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,26
|1.054.124.612
|% -0,44
|
|PETKM
|5,25
|1.680.346.733
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,88
|199.721.084
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|337.783.692
|% -1,72
|
|KARSN
|4,51
|829.972.277
|% -4,04
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2332
|7,2357
|% 0,92
|
|Euro
|8,8569
|8,8624
|% 1,56
|
|Sterlin
|10,2011
|10,2523
|% 0,94
|
|Frank
|7,9564
|8,0043
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9240
|1,9337
|% 0,95
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,79
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.756
|2.798
|-12,00
|
|Tam
|2.750
|2.822
|-6,39
|
|Yarım
|1.329
|1.365
|-3,10
|
|Çeyrek
|667
|683
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|0,19
|