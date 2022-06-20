***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Esas Sözleşme
20.06.2022 11:59
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin g
üncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-7 27/08/2021 27/08/2021 10397
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038218
BIST
13:312.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,63
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
13:3117,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:3118,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0806
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:311.024,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.024,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|145.958.058
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.189.260
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|HUBVC
|8,18
|15.340.057
|% -4,33
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|THYAO
|49,52
|3.576.105.819
|% 2,78
|
|EREGL
|28,10
|1.649.665.434
|% -2,57
|
|SASA
|45,82
|957.175.981
|% -0,48
|
|TUPRS
|258,40
|781.350.932
|% -3,73
|
|SISE
|21,94
|743.347.958
|% 0,18
|
|ODAS
|3,07
|663.281.442
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,90
|598.400.365
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,02
|357.907.780
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,64
|198.897.065
|% 0,76
|
|THYAO
|49,52
|3.576.105.819
|% 2,78
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3279
|17,3309
|% 0,03
|
|Euro
|18,2513
|18,2661
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,1574
|21,2635
|% 0,21
|
|Frank
|17,9179
|18,0259
|% 0,77
|
|Riyal
|4,6048
|4,6279
|% 0,03
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,55
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.806
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.341
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,04
|