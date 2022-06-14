***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.06.2022 15:15
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/06/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Merit Land Development Limited
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
KKTC deki inşaat projelerinin, pazarlama ve satış faaliyetlerine aracılık yapmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.06.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.999 Adet Pay Karşılığı 49.990 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
10 TL
Toplam Tutar
49.990 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
99,98
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
99,98
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
99,98
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,45
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İsmail Kırtay (2.550 Adet Pay), Aytekin Yayla (2.449 Adet Pay)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yönetim Kurulu Üyeliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantısında,
Şirketimizin ana faaliyet konusuna ilaveten Net Grubu'nun KKTC'de bulunan otel ve casino yatırımlarının dışında kalan inşaat projelerinin, pazarlama ve satış faaliyetlerine aracılık yapmak üzere,
KKTC'de mukim ve tamamı ödenmiş 50.000,00 TL sermayeli, MERİT LAND DEVELOPMENT LİMİTED'in sermayesinde 4.999 adet pay karşılığı 49.990 TL tutarındaki %99,98 oranında payların NOMİNAL bedeli üzerinden usulüne uygun olarak tüm ortaklık hak ve vecibeleriyle şirketimiz adına satın alınmasına karar verilmiştir. Pay bedellerinin tamamı 14.06.2022 bugün itibariyle ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037193
BIST