***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/06/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMerit Land Development LimitedEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKKTC deki inşaat projelerinin, pazarlama ve satış faaliyetlerine aracılık yapmak.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14.06.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı4.999 Adet Pay Karşılığı 49.990 TLBeher Payın Alış Fiyatı10 TLToplam Tutar49.990 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)99,98Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)99,98Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)99,98Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,00İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,45Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanıİsmail Kırtay (2.550 Adet Pay), Aytekin Yayla (2.449 Adet Pay)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYönetim Kurulu ÜyeliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün yapmış olduğu toplantısında,Şirketimizin ana faaliyet konusuna ilaveten Net Grubu'nun KKTC'de bulunan otel ve casino yatırımlarının dışında kalan inşaat projelerinin, pazarlama ve satış faaliyetlerine aracılık yapmak üzere,KKTC'de mukim ve tamamı ödenmiş 50.000,00 TL sermayeli, MERİT LAND DEVELOPMENT LİMİTED'in sermayesinde 4.999 adet pay karşılığı 49.990 TL tutarındaki %99,98 oranında payların NOMİNAL bedeli üzerinden usulüne uygun olarak tüm ortaklık hak ve vecibeleriyle şirketimiz adına satın alınmasına karar verilmiştir. Pay bedellerinin tamamı 14.06.2022 bugün itibariyle ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037193BIST