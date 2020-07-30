***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16.1 2.190.752 4.332.304Satışların Maliyeti16.2 -158.488 -172.487TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.032.264 4.159.817BRÜT KAR (ZARAR)2.032.264 4.159.817Genel Yönetim Giderleri17.1 -1.194.171 -2.371.728Pazarlama Giderleri17.2 -651.457 -924.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.1 936.601 498.510Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.2 -274.454 -65.710ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)848.783 1.296.092Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.1 0 1.238.307Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20.2 -99.641 -62.990FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)749.142 2.471.409Finansman Gelirleri21.1 10.389 20.121Finansman Giderleri21.2 -29.230 -49.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)730.301 2.441.983Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.433 -274.704Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -7.462 -339.307Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 10.895 64.603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)733.734 2.167.279DÖNEM KARI (ZARARI)23 733.734 2.167.279Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları733.734 2.167.279Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,28800000 0,85000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.777 15.678Dönem Karı (Zararı)23 733.734 2.167.279Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler166.272 187.520Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.705 1.705Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler175.462 250.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 175.462 250.418Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -10.895 -64.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-754.674 -2.320.857Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.055.423 -789.792İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-7 -2.221.688 -789.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 166.265 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 0 1.956.757İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-8 0 1.956.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -256.411 3.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -256.411 3.072Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -80.817 4.632Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14 1.068.144 -4.045.149İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 2.828.384 -3.315.916İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.760.240 -729.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler569.833 549.623Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 569.833 549.623Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları145.332 33.942Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -176.109 -18.264YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleriİştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.777 15.678NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.777 15.678DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 34.391 9.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.614 25.115Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.614 34.391Ticari Alacaklar14.603.369 12.547.946İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 14.603.369 12.381.681İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 166.265Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler17.538 5.310İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 17.538 5.310Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 176.109 561.257ARA TOPLAM14.800.630 13.148.904TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.800.630 13.148.904DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar36.123.704 36.123.704Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar36.123.704 36.123.704Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 36.123.704 36.123.704Diğer Alacaklar320 320İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 320 320Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.772 3.477Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.772 3.477Ertelenmiş Vergi Varlığı22 305.278 292.400Diğer Duran Varlıklar1.111.756 1.132.560İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 1.111.756 1.132.560TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.542.830 37.552.461TOPLAM VARLIKLAR52.343.460 50.701.365KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar30.878 287.289İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 30.878 287.289Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 0 80.817Diğer Borçlar8 3.771.018 917.051İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 3.202.872 374.488İlişkili Olmayan 7.652.554 -7.652.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.299.663 12.594 2.167.279 3.479.536 3.479.536Dönem Karı (Zararı)23 2.167.279 2.167.279 2.167.279Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.299.663 12.594 0 1.312.257 1.312.257Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 9.703.380 17.559.105 -11.696 109.130 11.827.057 2.167.279 43.904.255 43.904.255Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 2.550.000 5.167.456 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler7.205.943 -7.205.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.758 733.734 723.976 723.976Dönem Karı (Zararı)23 733.734 733.734 733.734Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.758 0 -9.758 -9.758Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 5.167.456 14.493.757 -18.517 510.000 23.168.054 733.734 46.604.484 46.604.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23 733.734 2.167.279DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.758 1.312.257Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15.6 0 1.368.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -12.197 15.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.439 -71.551Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi22 0 -68.402Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 2.439 -3.149Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.758 1.312.257TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)723.976 3.479.536Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları723.976 3.479.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864186BIST