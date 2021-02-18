***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16.1 4.820.347 14.324.959Satışların Maliyeti16.2 -250.450 -413.967TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.569.897 13.910.992BRÜT KAR (ZARAR)4.569.897 13.910.992Genel Yönetim Giderleri17.1 -1.793.717 -4.803.933Pazarlama Giderleri17.2 -1.244.036 -2.219.569Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.1 1.993.928 1.123.037Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.2 -20.673 -226.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.505.399 7.783.565Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.1 0 1.238.307Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20.2 -309.875 -70.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.195.524 8.950.967Finansman Gelirleri21.1 10.389 20.121Finansman Giderleri21.2 -44.719 -60.050SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.161.194 8.911.038Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-721.374 -1.705.095Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -655.913 -1.793.285Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -65.461 88.190SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.439.820 7.205.943DÖNEM KARI (ZARARI)23 2.439.820 7.205.943Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.439.820 7.205.943Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,95700000 2,82600000Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,95700000 2,82600000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.418 24.954Dönem Karı (Zararı)23 2.439.820 7.205.943Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.439.820 7.205.943Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler203.555 85.495Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 3.410 3.410Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler134.684 170.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 281.459 170.275Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -146.775Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 65.461 -88.190İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.221.284 -6.705.227Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.640.605 -9.781.732İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-7 11.474.340 -9.615.467İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 166.265 -166.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.950.000 4.558.409İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -12.950.000 4.558.409Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4-7 -266.380 226.429İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4-7 -266.380 226.429Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -70.690 8.285Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.221.335 -2.243.973İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 -34.938 -2.985.550İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.186.397 741.577İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler646.516 527.355Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 646.516 527.355Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları422.091 586.211Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -416.673 -561.257YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.418 24.954NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.418 24.954DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 34.391 9.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 39.809 34.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 39.809 34.391Ticari Alacaklar4-7 907.341 12.547.946İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 907.341 12.381.681İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 166.265Diğer Alacaklar4-8 12.950.000 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-8 12.950.000 0Peşin Ödenmiş Giderler0 5.310İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0 5.310Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 416.673 561.257ARA TOPLAM14.313.823 13.148.904TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.313.823 13.148.904DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar34.673.900 36.123.704Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 34.673.900 36.123.704Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 34.673.900 36.123.704Diğer Alacaklar8 320 320İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 320 320Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 67 3.477Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 67 3.477Ertelenmiş Vergi Varlığı22 229.210 292.400Diğer Duran Varlıklar1.052.611 1.132.560İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 1.052.611 1.132.560TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.956.108 37.552.461TOPLAM VARLIKLAR50.269.931 50.701.365KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar20.909 287.289İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.909 287.289Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 10.127 80.817Diğer Borçlar8 833.089 917.051İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 339.550 374.488İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 493.539 542.563Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 655.913 1.793.285Kısa Vadeli Karşılıklar90.426 146.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 90.426Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 0 146.775ARA TOPLAM1.610.464 3.225.217TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.610.464 3.225.217UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 1.038.454 831.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.038.454 831.918Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 690.402 763.722TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.728.856 1.595.640TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.339.320 4.820.857ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.930.611 45.880.508Ödenmiş Sermaye15.1 2.550.000 2.550.000Sermaye Düzeltme Farkları15.2 5.167.456 5.167.456Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.095.281 14.484.998Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15.6 13.116.443 14.493.757Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.162 -8.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.3 -21.162 -8.759Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.4 510.000 510.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.5 23.168.054 15.962.111Net Dönem Karı veya Zararı23 2.439.820 7.205.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.930.611 45.880.508TOPLAM KAYNAKLAR50.269.931 50.701.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 2.550.000 9.703.380 16.259.442 -24.290 109.130 4.174.503 7.652.554 40.424.719 40.424.719Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-4.535.924 400.870 11.787.608 -7.652.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.765.685 15.531 7.205.943 5.455.789 5.455.789Dönem Karı (Zararı)23 7.205.943 7.205.943 7.205.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.765.685 15.531 0 -1.750.154 -1.750.154Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 5.167.456 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 2.550.000 5.167.456 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler7.205.943 -7.205.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.377.314 -12.403 2.439.820 1.050.103 1.050.103Dönem Karı (Zararı)23 2.439.820 2.439.820 2.439.820Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.377.314 -12.403 0 -1.389.717 -1.389.717Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 5.167.456 13.116.443 -21.162 510.000 23.168.054 2.439.820 46.930.611 46.930.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23 2.439.820 7.205.943DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.389.717 -1.750.154Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15.6 -1.449.804 -1.858.617Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -15.504 19.414Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.591 89.049Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi22 72.490 92.932Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 3.101 -3.883Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.389.717 -1.750.154TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.050.103 5.455.789Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.050.103 5.455.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910928BIST