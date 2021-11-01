***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16.1 5.157.524 3.385.694 3.783.416 1.194.942Satışların Maliyeti16.2 -409.976 -173.698 -293.135 -15.210TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.747.548 3.211.996 3.490.281 1.179.732BRÜT KAR (ZARAR)4.747.548 3.211.996 3.490.281 1.179.732Genel Yönetim Giderleri17.1 -2.120.402 -1.324.790 -1.095.397 -130.619Pazarlama Giderleri17.2 -1.075.818 -973.401 -512.198 -321.944Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.1 644.912 1.272.795 389.784 336.194Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.2 -46.923 -297.820 -15.183 -23.366ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.149.317 1.888.780 2.257.287 1.039.997Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20.1 -136.106 -177.395 -48.032 -77.754FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.013.211 1.711.385 2.209.255 962.243Finansman Gelirleri21.1 1.819 10.389 1.051 0Finansman Giderleri21.2 -75.300 -36.897 -45.234 -7.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.939.730 1.684.877 2.165.072 954.576Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-498.212 -389.483 -547.157 -392.916Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -480.737 -416.673 -480.737 -409.211Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -17.475 27.190 -66.420 16.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.441.518 1.295.394 1.617.915 561.660DÖNEM KARI (ZARARI)23 1.441.518 1.295.394 1.617.915 561.660Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.441.518 1.295.394 1.617.915 561.660Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,25100000 0,50800000 0,63400000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.029.971 -21.060Dönem Karı (Zararı)23 1.441.518 1.295.394Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.441.518 1.295.394Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-223.385 196.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 67 2.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-240.927 221.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -240.927 221.124Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 17.475 -27.190İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.811.891 -1.329.374Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.882.019 -3.316.471İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-7 -1.882.019 -3.482.736İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 166.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 12.950.000 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-8 12.950.000 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 113.794 -265.765İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 113.794 -265.765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 61.221 -80.817Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 617.199 1.733.208İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 1.176.909 3.085.473İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -559.710 -1.352.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-48.304 600.471Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -48.304 600.471Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.030.024 162.511Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -53 -183.571YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-233.000.000 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -233.000.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI219.976.992 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri194.476.992 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.7 194.476.992 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15.2 25.500.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.963 -21.060NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.963 -21.060DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 39.809 34.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 46.772 13.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 46.772 39.809Ticari Alacaklar4-7 2.789.360 907.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 2.789.360 907.341İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4-8 0 12.950.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-8 0 12.950.000Peşin Ödenmiş Giderler364.637 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 364.637 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 53 416.673ARA TOPLAM3.200.822 14.313.823TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.200.822 14.313.823DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar267.673.900 34.673.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 267.673.900 34.673.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 267.673.900 34.673.900Diğer Alacaklar8 320 320İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 320 320Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 67Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 67Ertelenmiş Vergi Varlığı22 220.864 229.210Diğer Duran Varlıklar1.152.951 1.052.611İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 1.152.951 1.052.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR269.048.035 35.956.108TOPLAM VARLIKLAR272.248.857 50.269.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar134.703 20.909İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 134.703 20.909Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 71.348 10.127Diğer Borçlar8 1.578.978 833.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 1.516.459 339.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 62.519 493.539Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 46.486 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 480.737 655.913Kısa Vadeli Karşılıklar25.891 90.426Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 25.891 90.426ARA TOPLAM2.338.143 1.610.464TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.338.143 1.610.464UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 905.428 1.038.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 905.428 1.038.454Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 690.858 690.402TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.596.286 1.728.856TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.934.429 3.339.320ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar268.314.428 46.930.611Ödenmiş Sermaye15.1 28.050.000 2.550.000Sermaye Düzeltme Farkları15.2 5.167.456 5.167.456Sermaye Avansı0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.7 194.476.992 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.060.588 13.095.281Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15.6 13.116.443 13.116.443Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.855 -21.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.3 -55.855 -21.162Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.4 510.000 510.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.5 25.607.874 23.168.054Net Dönem Karı veya Zararı23 1.441.518 2.439.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR268.314.428 46.930.611TOPLAM KAYNAKLAR272.248.857 50.269.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 2.550.000 5.167.456 0 0 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler7.205.943 -7.205.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.600 1.295.394 1.308.994 1.308.994Dönem Karı (Zararı)23 1.295.394 1.295.394 1.295.394Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.600 0 13.600 13.600Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 5.167.456 0 0 14.493.757 4.841 510.000 23.168.054 1.295.394 47.189.502 47.189.502Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 2.550.000 5.167.456 0 0 13.116.443 -21.162 510.000 23.168.054 2.439.820 46.930.611 46.930.611Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler2.439.820 -2.439.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.693 1.441.518 1.406.825 1.406.825Dönem Karı (Zararı)23 1.441.518 1.441.518 1.441.518Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.693 -34.693 -34.693Sermaye Arttırımı15.1 25.500.000 25.500.000 25.500.000Sermaye AvansıPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15.7 194.476.992 194.476.992 194.476.992Dönem Sonu Bakiyeler28.050.000 5.167.456 0 194.476.992 13.116.443 -55.855 510.000 25.607.874 1.441.518 268.314.428 268.314.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23 1.441.518 1.295.394 1.617.915 561.660DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-34.693 13.600 -19.258 23.358Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -43.366 17.000 -24.072 29.197Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.673 -3.400 4.814 -5.839Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 8.673 -3.400 4.814 -5.839Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.693 13.600 -19.258 23.358TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.406.825 1.308.994 1.598.657 585.018Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.406.825 1.308.994 1.598.657 585.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973662BIST