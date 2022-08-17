***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeşiktaş Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2022Açıklamalarhesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. 01.01.2022 - 30.06.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056165BIST