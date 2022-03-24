***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
24.03.2022 15:52
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliği 10. maddesi gereğince Payları BİST'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması gerekmektedir. SPK'nın II-17.1 sayılı tebliğinin 10. maddesi gereğince hazırlanan "2021 Yılında Gerçekleşen ve 2022 Yılında Aynı Koşullarda Gerçekleşecek İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" sonuç bölümünün KAP'ta açıklanması gerektiğinden, ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012643
BIST
16:002.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,82
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:0014,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0140
|Açılış
|: 14,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:0016,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0079
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:00930,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,85
|Açılış
|: 930,78
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.085.000
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.850.154
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.780.127
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|32.446.125
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.756.832
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.436.831
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,76
|70.721.095
|% -8,07
|
|KAPLM
|62,75
|17.339.974
|% -7,72
|
|KRDMD
|16,01
|2.911.705.324
|% 4,44
|
|THYAO
|28,08
|1.578.889.440
|% -0,07
|
|EREGL
|33,86
|1.441.023.865
|% 1,07
|
|GARAN
|12,08
|1.153.130.944
|% -0,74
|
|SISE
|14,28
|920.371.679
|% 0,92
|
|KRDMD
|16,01
|2.911.705.324
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,28
|412.185.827
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,94
|611.405.846
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|492.369.658
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.153.130.944
|% -0,74
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8346
|14,8453
|% 0,11
|
|Euro
|16,3410
|16,3697
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,5313
|19,6292
|% -0,05
|
|Frank
|15,8856
|15,9813
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9480
|3,9678
|% 0,08
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,60
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.253
|38,00
|
|Tam
|6.138
|6.291
|44,72
|
|Yarım
|2.967
|3.043
|21,64
|
|Çeyrek
|1.488
|1.521
|10,82
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,07
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,17
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13KARYE
Yüzde 4.17 oranında artışla 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 532, 892 adet işlem
-
16:11MEPET
Yüzde 5.68 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 840, 145 adet işlem
-
16:10KRDMA
Yüzde 4.87 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 634, 697 adet işlem
-
16:09ENSRI
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 534, 132 adet işlem
-
16:08KRDMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 616, 458 adet işlem