***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliği 10. maddesi gereğince Payları BİST'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması gerekmektedir. SPK'nın II-17.1 sayılı tebliğinin 10. maddesi gereğince hazırlanan "2021 Yılında Gerçekleşen ve 2022 Yılında Aynı Koşullarda Gerçekleşecek İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" sonuç bölümünün KAP'ta açıklanması gerektiğinden, ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012643BIST