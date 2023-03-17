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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

17.03.2023 16:56
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliği 10. maddesi gereğince  
Payları BİST'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması gerekmektedir. 
SPK'nın II-17.1 sayılı tebliğinin 10. maddesi gereğince hazırlanan
"2022 Yılında Gerçekleşen ve 2023 Yılında Aynı Koşullarda Gerçekleşecek İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" sonuç bölümünün KAP'ta açıklanması gerektiğinden, ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125887


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Altın Ons 1.951 1.952 31,96  
Altın Gr. 1.192 1.192 19,46  
Cumhuriyet 7.979 8.100 92,00  
Tam 8.011 8.092 106,00  
Yarım 3.927 3.960 52,00  
Çeyrek 1.964 1.980 26,00  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 0,45  
Gümüş Gr. 13,50 13,51 0,25  
B. Petrol 73,41 73,41 -1,29  
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