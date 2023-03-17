***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.03.2023 16:56
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliği 10. maddesi gereğince
Payları BİST'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması gerekmektedir.
SPK'nın II-17.1 sayılı tebliğinin 10. maddesi gereğince hazırlanan
"2022 Yılında Gerçekleşen ve 2023 Yılında Aynı Koşullarda Gerçekleşecek İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" sonuç bölümünün KAP'ta açıklanması gerektiğinden, ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125887
BIST
17:205.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -34,85
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:2019,0073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:2020,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0781
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:201.192,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,77
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TUCLK
|31,30
|49.200.760
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|48.132.964
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.891.137
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.380.295
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,76
|22.570.086
|% -7,83
|
|PENTA
|21,66
|544.523.126
|% -7,04
|
|ULUSE
|154,40
|102.797.155
|% -5,22
|
|KRGYO
|13,18
|25.021.231
|% -5,04
|
|ASTOR
|64,35
|5.680.234.854
|% 9,07
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|ASELS
|57,40
|3.498.882.156
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,16
|2.867.201.396
|% 0,68
|
|ISCTR
|14,99
|5.149.362.598
|% 1,97
|
|GOKNR
|20,90
|4.256.793.762
|% 7,29
|
|YKBNK
|11,41
|2.060.493.097
|% 0,44
|
|EKGYO
|7,21
|1.037.834.408
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,04
|535.409.419
|% 7,16
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0008
|19,0051
|% 0,08
|
|Euro
|20,2128
|20,2208
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,0274
|23,1429
|% 0,37
|
|Frank
|20,4000
|20,5229
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|31,96
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.192
|19,46
|
|Cumhuriyet
|7.979
|8.100
|92,00
|
|Tam
|8.011
|8.092
|106,00
|
|Yarım
|3.927
|3.960
|52,00
|
|Çeyrek
|1.964
|1.980
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,25
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-1,29
|