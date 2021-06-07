***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 (İkimilyonbeşyüzellibin) TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 (Yirmisekizmilyonellibin) TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/834 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-6904 sayılı yazısı ile onaylanan ve 07.06.2021 (bugün) teslim alınan izahname ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940537BIST