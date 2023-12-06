***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.12.2023 16:59
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 27.11.2023 tarihinde yapılan toplantısında alınan karar gereğince Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının arttırılması, kayıtlı sermaye tavanı son geçerlilik tarihi ve esas sözleşme tadilinin yenilenmesi için gerekli onayların alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.12.2023 (bugün) itibarıyla başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MERİT Esas Sözleşme Değişikliği 27112023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222911
BIST