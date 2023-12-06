***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 27.11.2023 tarihinde yapılan toplantısında alınan karar gereğince Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının arttırılması, kayıtlı sermaye tavanı son geçerlilik tarihi ve esas sözleşme tadilinin yenilenmesi için gerekli onayların alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.12.2023 (bugün) itibarıyla başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 MERİT Esas Sözleşme Değişikliği 27112023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222911BIST