***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hk. / Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.12.2023Ek AçıklamalarEsas sözleşme tadil metni için T.C. Ticaret Bakanlığı'na onay başvurumuz 11.01.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00092882328 sayılı yazı ile onaylanmış olup 17.01.2024 (bugün) itibarıyla şirketimize tebliğ edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni açıklama ekinde sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 MERİT Esas Sözleşme Değişikliği SPK ve Bakanlık Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241095BIST