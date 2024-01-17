***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2024 17:20
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hk. / Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.12.2023
Ek Açıklamalar
Esas sözleşme tadil metni için T.C. Ticaret Bakanlığı'na onay başvurumuz 11.01.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00092882328 sayılı yazı ile onaylanmış olup 17.01.2024 (bugün) itibarıyla şirketimize tebliğ edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metni açıklama ekinde sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MERİT Esas Sözleşme Değişikliği SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241095
BIST