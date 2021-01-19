***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.01.2021 14:22
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 19.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-230 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903248
BIST
16:241.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 19,96
|Açılış
|: 1.570
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|Önceki Kapanış
|: 1.557
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En Düşük
1.561
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,4179
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443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:24
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
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|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
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|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|36.236.101
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|THYAO
|13,53
|1.520.894.837
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.204.819
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,81
|1.530.166.444
|% 6,13
|
|SISE
|8,09
|2.494.018.297
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,22
|1.411.454.341
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|752.279.707
|% 0,78
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4399
|7,4434
|% -0,40
|
|Euro
|9,0332
|9,0396
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1046
|10,1553
|% -0,27
|
|Frank
|8,3508
|8,4011
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% -0,49
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-19,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|-25,07
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-12,12
|
|Çeyrek
|703
|719
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
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