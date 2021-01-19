***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. 19.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-230 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903248BIST