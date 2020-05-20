***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKKTC kamu otoritelerinin,19 Mayıs 2020 tarih ve 87 Sayılı KKTC Resmi Gazete'sinde yayınlanan"Corona Virüsü (COVID-19) hakkında Tedbir Kararları XIV" neticesindeŞirketimizin işletmekte olduğu oteller 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılacaktır.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845930BIST