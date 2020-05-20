***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 15:42
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KKTC kamu otoritelerinin,
19 Mayıs 2020 tarih ve 87 Sayılı KKTC Resmi Gazete'sinde yayınlanan
"Corona Virüsü (COVID-19) hakkında Tedbir Kararları XIV" neticesinde
Şirketimizin işletmekte olduğu oteller 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren açılacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845930
BIST
16:38102.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 507,71
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
16:386,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
16:387,4593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4607
En Düşük
7,3878
16:38382,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,07
|Açılış
|: 382,00
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|8.440.506
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.992
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.602.319
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.687.376
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|ASELS
|29,72
|682.162.616
|% 1,78
|
|THYAO
|10,91
|602.324.552
|% 1,02
|
|MGROS
|34,26
|536.118.413
|% 4,01
|
|GARAN
|7,74
|522.907.844
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,34
|223.221.333
|% 2,29
|
|GUSGR
|3,20
|281.291.519
|% 3,90
|
|YYAPI
|0,67
|51.192.550
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|AFYON
|2,86
|206.910.271
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3144
|8,3561
|% 0,52
|
|Frank
|7,0078
|7,0501
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,16
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.502
|4,90
|
|Tam
|2.543
|2.567
|5,00
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,40
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|1,01
|