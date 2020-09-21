***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay sahiplerimizden, sermaye artışı kararı olup olmadığı yönünde, yoğun soru ve bilgi talepleri gelmektedir.Şirketimizin gündeminde, sermaye artışı kararı bulunmamakta olduğunu, değerli pay sahiplerimize ve kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875921BIST